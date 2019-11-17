Российские керлингистки выиграли второй матч подряд на чемпионате Европы

Женская сборная России по керлингу добилась победы в матче второго группового этапа чемпионат Европы по керлингу, который проходит в шведском городе Хельсингборг. На этот раз россиянками обыграны соперницы из сборной Германии.

Встреча между немецкими и российскими керлингистками завершилась со счетом 7:5 в пользу последних. В составе сборной России выступали скип Алина Ковалева, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Таким образом, по итогам двух туров у россиянок две победы подряд. В стартовом матче керлингистки из России нанесли поражение Эстонии (7:1). Следующим соперником нашей команды станет команда Дании. Игр пройдет 18 ноября.