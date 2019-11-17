Шихова выиграла бронзу этапа Кубка мира по конькобежному спорту

В Минске продолжается первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В женской сетке соревнований российская спортсменка Екатерина Шихова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1000 метров.

Время 34-летней россиянки составило 1 минуту 15,962 секунды. Лучший результат показала американка Бриттани Боу - 1 минута 15,354 секунды. Второе место – у голландки Йорин тер Морс. Ее время равняется 1.15,950.

Еще три российские конькобежки Ольга Фаткулина, Дарья Качанова и Ангелина Голикова завершили забег на 11-м, 12-м и 17-м местах соответственно.

Напомним, что накануне в субботу Шихова уже завоевала одну медаль: на дистанции в 1500 метров она стала обладательницей бронзы.