В ходе торгов стоимость картины Марка Шагала выросла в 10 миллионов раз

На торгах аукционного дома "Литфонд" продана за 10 миллионов рублей картина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" (1926). Начальная цена лота составляла 1 рубль.

В 1926 году Шагал работал над эскизами иллюстраций к басням Лафонтена в рыбацкой деревушке Мурийон близ Тулона. Он впервые съездил в Ниццу, а затем несколько месяцев жил в Оверни возле озера Шамбон. Из его окна, выходившего на деревенскую площадь, была видна живописная церковь. Эта церковь и ее шпиль неоднократно встречаются на картинах Шагала того времени.

Торги "Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства" прошли 16 ноября. Все 157 лотов, представленные аукционным домом, были выставлены с начальной стоимостью 1 рубль. До начала аукциона принимались заочные ставки.

Работа имеет сертификат подлинности Комитета Марка Шагала. Первым владельцем "Колокольни" был голливудский сценарист и режиссер, впоследствии известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году наследники постепенно распродавали доставшуюся им внушительную коллекцию.

В 2009 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке картину приобрела одна из старейших в Лондоне художественных галерей Leicester Galleries, через три года выставившая ее на торги Sotheby's в Лондоне.

Из других заметных продаж в аукционном доме отметили продажу лота из двух работ художника Натана Альтмана за 8,75 миллиона рублей и одного из эскизов театрального костюма работы художника и сценографа Анатолия Петрицкого за 1,5 миллиона рублей.