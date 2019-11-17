Уступок не будет: бензиновые протесты в Иране раздуваются извне

В Иране акции протеста против повышения цен на бензин прошли более чем в 100 населенных пунктах. Это данные полиции. В столкновениях есть погибшие и раненые. Десятки задержанных. Власти идти на уступки отказываются. Говорят, повышение цен на бензин в два раза должно помочь решить экономические проблемы, а доходы пойдут на поддержку бедных. Но для людей это оказалось не очень убедительным.

Граница с Ираком перекрыта, а на территории большей части страны отключен интернет. Все эти меры объясняются соображениями безопасности. Ранее крупные города Исламской республики захлестнули массовые беспорядки, вызванные решением властей увеличить цены на бензин. Приходит много сообщений о погибших как из числа полицейских, так и среди демонстрантов. Правда, официальных подтверждений нет. К нации обращается верховный руководитель, аятолла Али Хаменеи.

"Главы ветвей власти сели и приняли решение, которое поддержали эксперты. Это решение следует исполнять. Разжигание вражды — это не то, что делает народ. Только преступники так поступают. Такие незаконные действия ничего не решат. Мы просто будем жить менее безопасно", — заявил руководитель Исламской республики Иран.

Власти утверждают, что протесты инспирированы некими иностранцами. Говорится, в частности, что в городе Йезд за беспорядками как раз стояли не иранцы, действительно, в числе десятков задержанных в этом конкретном населенном пункте — большинство составляют иностранцы. Наблюдатели говорят, что ситуация сложнее: экономический кризис в самом деле породили западные санкции, а теперь те же, кто вводил ограничительные меры, пытаются воспользоваться недовольством иранцев и обратить их гнев против официального Тегерана.

"Эти протесты имеют и внутренние причины, и внешние. Внутренние — это экономические сложности, трудности, кризисные явления, которые испытывает Иран, прежде всего в связи с тем экономическим и военно-политическим давлением, которое на него оказывают США. То, что внешние силы, естественно, пытаются использовать эти выступления, это безусловно, поскольку есть заявления Майкла Помпео, который сразу же после начала выступлений в Иране протестных заявил, что "США с народом Ирана". И то, что эти выступления раздуваются внешними силами, элементами, которые действуют по указке внешних сил, это тоже совершенно очевидно. В интересах внешних сил — это Соединенные Штаты, их союзники, и Израиль прежде всего", — поясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Иранское руководство не собирается уступать протестующим и отменять повышение тарифов. Средства, которые государство планирует получить от увеличения цены бензина, предполагается расходовать на пособия неимущим слоям населения, в том числе тем, кто пока протестует на улицах.