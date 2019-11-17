Конькобежец Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

Российский конькобежец Денис Юсков финишировал на втором месте в забеге на дистанции 1550 метров на первом этапе Кубка мира в белорусском Минске. 30-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 46,456 секунды.

Победителем в данной дисциплине стал голландский конькобежец Кьелд Нейс, время которого составило 1 минута 46,223 секунды. Третье время – еще одного представителя Нидерландов Томаса Крола (1.46,500).

Еще один россиянин Сергей Трофимов завершил заезд на 17-м месте.

Для Юскова эта медаль стала второй в Минске. Ранее он уже завоевывал бронзу Кубка мира на дистанции 5000 метров.