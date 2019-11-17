Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

Достигнув пикового значения, уровень воды в Венеции начал снижаться. За неделю он трижды поднимался выше отметки 150 сантиметров. Такое произошло впервые за всю историю наблюдений с 1872 года.

Из-за наводнения для туристов сейчас закрыты площадь Сан-Марко (самая низкая точка в городе, половина исторического центра затапливается, если вода поднимается до 140 сантиметров) и собор святого Марка. Крипта полностью ушла под воду во вторник, и окна в ней заложили мешками с песком, чтобы избежать серьезных разрушений. Многие музеи также были вынуждены прекратить работу, хотя художественный музей Коррер, выходящий на площадь Сан-Марко, по-прежнему принимает посетителей.

Власти ввели в Венеции режим чрезвычайного положения в четверг. Пока масштабы ущерба неясны, но уже выделено 20 миллионов евро для устранения последствий наводнения, передает "Интерфакс".

Ожидается, что уже с понедельника вода не будет превышать уровня 100 сантиметров.