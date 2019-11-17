Новым российским многоцелевым вертолетом заинтересовались ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты проявили интерес к российскому многоцелевому вертолету Ми-38, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В воскресенье, 17 ноября, глава Минпромторга продемонстрировал вертолет Ми-38 наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

В беседе с журналистами в кулуарах этого форума Мантуров напомнил, что ОАЭ являются акционерами компании "Вертолеты России" и заинтересованы в развитии "вертолетной тематики".

"Мы не говорили о количестве и конкретных клиентах, но я почувствовал у наследного принца конкретную заинтересованность, готовность и желание этим вопросом заниматься", — цитирует слова российского министра ТАСС.

Мантуров также предполагает, что вертолет Ми-38 имеет хорошие шансы "зафиксироваться" не только в ОАЭ, но и в других странах Персидского залива и Ближнего Востока.

Глава Минпромторга сообщил, кроме того, что Объединенная авиастроительная корпорация проводит работу по продвижению VIP-версий самолетов SSJ 100 и МС-21 в ОАЭ. В пресс-службе ОАК заявили в этой связи, что о конкретных соглашениях пока говорить рано, но к этому проекту проявляют интерес покупатели в том числе из стран Персидского залива.