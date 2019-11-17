Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 ноября 201918:35

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

фото: twitter.com/Kirill Gavrilov

Массовой потасовкой завершился матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между астраханской командой "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо". Инцидент произошел на стадионе "Центральный" в Астрахани. Игра завершилась ничьей 1:1.

После финального свистка главного арбитра матча игроки обеих команд вместо традиционны рукопожатий принялись выяснять отношения, вскоре перетекшие в массовое побоище, сообщает Спорт24.Ru. К полевым футболистам подключились запасные игроки, персонал обоих клубов и даже болельщики.

Также сообщается о том, что несколько человек упали на газон после нанесенных им ударов. Спустя несколько минут конфликт был исчерпан, а конфликтующие стороны разошлись по своим раздевалкам.

Сейчас

18:36

Вертолет, дроны и спецназ: антиамериканские акции в Афинах

18:34

Иранцам компенсируют подорожание топлива

17:39

Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

17:07

Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

16:01

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

15:36

Россия отдаст Украине корабли, но не сегодня

15:08

Выборы в белорусский парламент признаны состоявшимися

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

1 час назад
Лукашенко порассуждал о бесплатном российском оружии

Лукашенко порассуждал о бесплатном российском оружии

1 час назад
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

2 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Уступок не будет: бензиновые протесты в Иране раздуваются извне

Уступок не будет: бензиновые протесты в Иране раздуваются извне

1 час назад
Джабаров задумался о подвохе в словах Климкина о Путине

Джабаров задумался о подвохе в словах Климкина о Путине

13 минут назад
Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

7 часов назад
Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

46 минут назад
Россия отдаст Украине корабли, но не сегодня

Россия отдаст Украине корабли, но не сегодня

2 часа назад
Тайная стена и фото со спецназом: подробности визита Путина в Бразилию

Тайная стена и фото со спецназом: подробности визита Путина в Бразилию

1 час назад
177
Возросло число жертв взрывов в Балаклее

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

2 часа назад
В Донбассе "патриоты Украины" подняли звездно-полосатые флаги

В Донбассе "патриоты Украины" подняли звездно-полосатые флаги

3 часа назад
Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

1 час назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

10 минут назад
Новым российским многоцелевым вертолетом заинтересовались ОАЭ

Новым российским многоцелевым вертолетом заинтересовались ОАЭ

30 минут назад
Четвертая победа и поражение подряд: "Автомобилист" обыграл "Трактор"

Четвертая победа и поражение подряд: "Автомобилист" обыграл "Трактор"

49 минут назад
Семь погибших, двадцать пять пострадавших: взрыв бытового газа попал на видео

Семь погибших, двадцать пять пострадавших: взрыв бытового газа попал на видео

1 час назад
Ракитич хочет сменить "Барселону" на "Ювентус"

Ракитич хочет сменить "Барселону" на "Ювентус"

1 час назад
Конькобежец Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

Конькобежец Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

1 час назад
В ходе торгов стоимость картины Марка Шагала выросла в 10 миллионов раз

В ходе торгов стоимость картины Марка Шагала выросла в 10 миллионов раз

1 час назад
Шихова выиграла бронзу этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Шихова выиграла бронзу этапа Кубка мира по конькобежному спорту

1 час назад
Российские керлингистки выиграли второй матч подряд на чемпионате Европы

Российские керлингистки выиграли второй матч подряд на чемпионате Европы

2 часа назад
Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства

Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства

2 часа назад
В Сыктывкаре фургон развалился на ходу, попав в яму на дороге. Видео

В Сыктывкаре фургон развалился на ходу, попав в яму на дороге. Видео

3 часа назад
Выборы в белорусский парламент признаны состоявшимися

Выборы в белорусский парламент признаны состоявшимися

3 часа назад
Умер слон-убийца бен Ладен

Умер слон-убийца бен Ладен

3 часа назад
Водитель запечатлел "инсталляцию" со столбами от дорожников во Владимирской области

Водитель запечатлел "инсталляцию" со столбами от дорожников во Владимирской области

3 часа назад
Россия и Китай считают недопустимым вмешательство извне в дела других стран

Россия и Китай считают недопустимым вмешательство извне в дела других стран

3 часа назад
Жизнь Вучича оказалась в опасности из-за проблем с сердцем

Жизнь Вучича оказалась в опасности из-за проблем с сердцем

4 часа назад
Машина с детьми упала в ледяную Фонтанку: водитель перепутал педали

Машина с детьми упала в ледяную Фонтанку: водитель перепутал педали

4 часа назад
Не только кашель и одышка: названы нетипичные симптомы рака легких

Не только кашель и одышка: названы нетипичные симптомы рака легких

4 часа назад
Россия - Бельгия: весьма своевременное поражение

Россия - Бельгия: весьма своевременное поражение

4 часа назад
Беседа с Зеленским и компромат на Байдена: Моррисон и Уильямс заложили Трампа

Беседа с Зеленским и компромат на Байдена: Моррисон и Уильямс заложили Трампа

4 часа назад
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

5 часов назад
В Татарстане мать посадила за руль ребенка, разогнавшегося до 130 км/ч. Видео

В Татарстане мать посадила за руль ребенка, разогнавшегося до 130 км/ч. Видео

5 часов назад
Самострелов не будет: министры рассказали об отношении к прививкам

Самострелов не будет: министры рассказали об отношении к прививкам

5 часов назад
Трамп уточнил, что с ним

Трамп уточнил, что с ним

5 часов назад
Отопление и горячая вода: перед зимой на Украине сняли ограничение на рост тарифов

Отопление и горячая вода: перед зимой на Украине сняли ограничение на рост тарифов

5 часов назад
Монстры с квадратными головами: странная находка японских ученых

Монстры с квадратными головами: странная находка японских ученых

6 часов назад
Париж закрыли для цирков с дикими животными

Париж закрыли для цирков с дикими животными

6 часов назад
Россия успешно избавляется от доллара, отмечает французская Les Echos

Россия успешно избавляется от доллара, отмечает французская Les Echos

6 часов назад
Арктический антициклон: стало известно, когда в Москве будет устойчивый минус

Арктический антициклон: стало известно, когда в Москве будет устойчивый минус

6 часов назад
Система подготовки космонавтов поможет преодолеть рак

Система подготовки космонавтов поможет преодолеть рак

6 часов назад
Смерть Никиты Исаева: комментарии кардиологов

Смерть Никиты Исаева: комментарии кардиологов

7 часов назад
Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

23 часа назад
Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

16.11.2019 12:41
Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

16.11.2019 11:56

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку