Иранцам компенсируют подорожание топлива

Правительство Ирана пообещало помощь гражданам страны, по чьему материальному благополучию ударило недавнее повышение цен на топливо. Финансовая господдержка, согласно указапрезидент Ирана Хасана Роухани, начнет выплачиваться уже с понедельника.

Подорожание бензина вызвало в Иране беспорядки, охватившие 100 городов и поселков. Ряд манифестаций переросли в столкновения с полицией, пишет ТАСС.

Впрочем, власти уверяют, что подавляющая часть из 87 тысяч протестующих "просто присутствовала" на акциях и вела себя мирно. Полиция задержала около тысячи участников демонстраций.

Ряду зданий, в которых находятся офисы банков, магазины и частные лавки, нанесен существенный ущерб поджогами. За два дня сожжены или разграблены около 100 отделений банков и не менее 50 магазинов.

Министерство информации Ирана пообещало сообщить гражданам о личностях "основных виновников беспорядков" и результатах расследования.

В пятницу в Иране бензин подорожал в два раза — с 0,09 доллара в местной валюте до около 0,2 доллара за литр.