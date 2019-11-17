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Боливия: выборы, беспорядки и отставка президента 47 минут назад

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17 ноября 201920:37

За Моралеса предложили 50 тысяч долларов

EPA

Автор: Дмитрий Киселёв

12 ноября в Мексике приземлился самолет Gulfstream G-550. На борту — Эво Моралес, бессменный президент Боливии в течение 14 лет, его дочь и несколько членов правительства. Но в Мексику Моралес прибыл уже не как президент, а как политический беженец.

События развивались стремительно. 20 октября Моралес побеждает на четвертых по счету президентских выборах. 10 ноября боливийские военные обвиняют его в нарушении Конституции и требуют от Моралеса уйти в отставку. Моралес уходит спустя сутки.

Ситуация неоднозначная, ведь глава государства, чувствующий за собой поддержку народа, вряд ли сдался бы так быстро. И это при том что в течение 10 лет экономика Боливии росла на 5% в год. После того как он вытащил из нищеты 60% населения, а средняя продолжительность жизни в стране увеличилась на 6 лет — до 71 года. Мало кто из латиноамериканских президентов может похвастаться такими достижениями.

Есть лишь одна проблема: Моралес пренебрег Конституцией, не позволявшей ему баллотироваться на четвертый срок. Тем более что и на референдуме 2015 года большинство боливийцев высказалось против того, чтобы Моралес шел на выборы еще раз. Но Моралес пошел, не захотев законно сложить полномочия и обеспечить плавный переход. В результате армия говорит ему "нет", люди на улице — тоже. Сейчас страна бурлит. Счет погибших в уличных волнениях идет на десятки.

Автор: Стас Натанзон

Вся площадь в дыму. Спецназ отвоевывает ее у демонстрантов метр за метром. В воздухе — боевой вертолет. Протесты в Кочабамбе — одном из крупнейших городов Боливии — похожи на боевые действия, а сам город — на осажденную крепость.

В неофициальную столицу город Ла-Пас введены войска. Газ и резиновые пули – это далеко не весь арсенал. Оружие со вставленными магазинами не прячут. Демонстративно угрожают им толпе. А в воздухе — военный самолет. Психическая атака.

Счет жертв идет на десятки. Пострадавших — тысячи. Спецназ даже на отдыхе — в полной экипировке, с гирляндами газовых гранат и прочих спецсредств.

Протестующие отвечают нападениями на полицейские участки. Вот тушить его с демонстраций приехала поливалка. Не помогло. Здание выгорело дотла. У входа — полицейские машины. Тоже не уцелели.

Разграбленный и сожженный полицейский участок в пригороде Ла-Паса. На полу остались какие-то документы. Самая главная комната — оружейная. Шкафчики выгорели, но оружия в них нет — забрали. Причем видно, как вышибали замки, чтобы забрать оружие.

Новые власти устроили экскурсию для журналистов по служебной квартире Эво Моралеса. Хотели показать его роскошную жизнь. Гигантские полотна с индейскими мотивами.

"Моралес жил как богач, а говорил от имени бедняков. Мы показываем то, что он не хотел показывать. Он никому не позволял подниматься на 23-й этаж, который он занимал", — сказала Роксана Лизаррага, врио министра коммуникаций Боливии.

Однако наша съемочная группа была здесь еще полгода назад. Нас пустили одних, без сопровождения снимать что сами захотим. Вот, например, президентская кухня — вполне скромная. В шкафу президента — три одинаковых френча и спортивная одежда. Моралес не признает галстуки и в первый официальный зарубежный визит поехал в свитере. Чуть позже, летая с президентом по стране, мы специально рассматривали, что он есть. Ожидали деликатесов, но Моралес любит куриный суп с картошкой.

Даже часы Эво подчеркнуто недорогие. Вот такие же на сайте производителя — 149 долларов. По распродаже — меньше сотни. Вот и в Мексику Эво Моралес прибыл в футболке и джинсах и рассказал подробности, почему уехал из страны.

"Когда я скрывался в тропической зоне Кочабамбы, сотрудник Службы безопасности сообщил мне, что за меня назначена награда в 50 тысяч долларов", — сказал Моралес.

Он говорит, что готов вернуться. Но новые власти обещают ему уголовные дела за фальсификацию выборов и заявляют, что в новом голосовании он принять участия не сможет.

"Если президент Моралес вернется — пусть он вернется — он должен знать, что он предстанет перед правосудием", — заявила врио президента Боливии Жанин Аньес.

После отставки Моралеса полицейские срезали с шевронов флаг индейцев. Сторонники новых властей были рады. Но индейцев этот ритуал не мог не напугать. Так же, как и первые назначения временного президента Боливии Жанин Аньес. В ее кабинет вошли сразу несколько соратников одиозного боливийского политика Луиса Фернандо Камачо. Его называют религиозным фундаменталистом..

Вот он после ухода Моралеса одним из первых ворвался в президентский дворец и демонстративно молится. Члены его молодежного Союза крестоносцев часто атакуют сторонников правящей партии и властей и также их учреждения (включая государственное телевидение). Причиной их действий часто служат не политические, а расовые мотивы. Ведь Боливия — страна индейцев. Их племена составляют больше 60% населения страны. И Моралес был первым президентом-аборигеном. При нем коренные народности получили массу прав. И даже ритуальные костры напротив президентского дворца были нормой и внимания полиции не вызывали.

Мы встречались с Моралесом прошлой зимой, когда взорвалась политическая ситуация в Венесуэле. Тогда президенту Боливии казалось, что его это не коснется. "У нас произошла демократическая и культурная революция. У меня есть глубокая уверенность в том, что мы защитим наш процесс перемен", — был уверен Моралес.

20-летний Момерто — участник митингов против Моралеса всех последних недель. "Мы выходили на улицы против Моралеса именно потому, что не хотели, чтобы у нас было, как в Венесуэле", — сказал он.

Впрочем, именно после ухода Моралеса стало, как в Венесуэле. Мама Момерто показывает нам запасы еды. Эта семья живет в Эль-Альто. Пригород Ла-Паса, трущобы с населением больше миллиона человек. Большинство здесь в отличие от Момерто Моралеса поддерживает. За это новые власти перекрыли сюда дороги и прочую инфраструктуру.

Баррикады сейчас есть на многих дорогах в Ла-Пасе. Сюда машина подъехать могут. А все населенные пункты дальше — без поставок еды, медикаментов, там отключают электричество, воду и газ. Топливо тоже на исходе. Большинство заправок в Эль-Альто закрыто. Мусор не вывозится.

Зато задержания в Эль-Альто — почти каждый день. Полиция арестовывает членов партии Моралеса. А некие активисты параллельно их избивают и запугивают.

Эти активисты и на баррикадах. В общем, это уже не просто война гражданских с полицией, но и гражданских с гражданскими. Или попросту гражданская война. Возможно, ее начало.

Текст: "Вести недели"

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