Гавана встречает гостей и принимает подарки

Гавана — столица Кубы — празднует 500 лет основания. Россию на торжествах представляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Корни Гаваны уходят в землю. И это вовсе не оборот речи. На месте основания города, как и 500 лет назад, — сейба. Для кубинцев это дерево — священное. Это, кстати, потомок той самой, первой сейбы. Считается, что она исполняет самые сокровенные желания. И этим хороводам нет конца. Три круга около дерева, обязательно монетку бросить — на удачу. К сейбе — самое настоящее паломничество. В очереди за счастьем — кубинцы со всех уголков Острова Свободы.

"Это давняя церемония, которую чтят все кубинцы. В этом году ей исполнилось 500 лет. Сегодня каждый может заказать три желания. Каждый год мы идем к сейбе, чтобы попросить счастья, здоровья, денег, а еще благополучия для себя и для всего мира", — говорят кубинцы.

Это уже традиция. А к ним на Кубе — особое отношение. Как и к проверенным временем товарищам. Москву и Гавану хоть и разделяют почти десять тысяч километров и несколько часовых поясов, но есть то, что остается навсегда, — наша общая история, русско-кубинская дружба. И вот лишь один из примеров.

Белоснежный пятиглавый храм Казанской иконы Божией Матери. Первая и единственная русская православная церковь на Кубе. Самая большая в Латинской Америке. Ее начали строить еще в начале 2000-х. Проект — совместный. Но пикантность истории в том, что деньги на храм выделило коммунистическое правительств Кубы. Случай, конечно, исключительный. Сам команданте Фидель Кастро контролировал ход работ. Храм освятили в 2008-м, и с тех пор на Острове Свободы — одна из самых многочисленных в Западном полушарии православных общин.

Все внутренне убранство — иконостас, алтарь, даже купола — привезли из России. Среди прихожан не только русские, есть и кубинцы. Для них при храме совсем недавно открыли центр изучения русского языка. Занятия — на выходных, по три часа в день. Для всех — абсолютно бесплатно. Язык Маяковского — на Кубе его творчество знают и любят — вновь становится популярным. В подарок от московских гостей — новые учебники. Русский теперь будут изучать и в двух гаванских школах. Но это сотрудничество — гуманитарное, а что же с экономикой?

"По итогам прошлого года более чем на 30% вырос объем взаимного товарооборота. Намечены новые сферы сотрудничества, современные направления с нашей страной", — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сегодняшние отношения с Кубой — это уже игра командная, когда в общей победе заинтересован каждый участник. Присутствие России на Острове Свободы с каждым днем ощутимее. Наши туристы осваивают курорты — почти 200 тысяч только в прошлом году.

Кубе действительно есть что показать и чем удивить мир. Райская красота, но главное – атмосфера, карибская безмятежность и опьяняющие ритмы сальсы. Страна истинной свободы.

Если сеньора хочет петь и танцевать, отказывать нельзя, ведь сегодня ее праздник. Такой, что бывает только раз в 500 лет. Несравненная сеньора Гавана встречает гостей и принимает подарки. Сияющей в лучах солнца красоты ей добавили российские рестораторы — помогли восстановить золотое покрытие купола Капитолия. Это — визитная карточка города, а теперь и повод для гордости. Как же хороша Гавана в свои 500 лет!