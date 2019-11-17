Анкара заявила, что курды освободили более 800 игиловцев

Турция обвинила Рабочую партию Курдистана и курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) в том, что они освободили более 800 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

По заявлению турецкого Министерства национальной обороны, СНС выпустили на свободу заключенных игиловцев, содержавшихся в населенном пункте Телль-Абъяд.

В то же время сама Турция нейтрализовала в Ираке и Сирии более 4000 членов ИГ, говорится в заявлении оборонного ведомства, выдержки из которого приводит ТАСС.

Анкара выдвигает подобные обвинения в адрес курдских формирований периодически с момента начала операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. СНС в ответ обвиняют Турцию в том, что экстремистам удается сбежать из заключения после попадания в тюрьмы снарядов.