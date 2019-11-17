"Торпедо" проиграло в ФНЛ второй матч подряд

Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.

Футболисты "Армавира" открыли счет после точного удара Абдула Гафара на 34-й минуте. Но еще до перерыва торпедовцы восстановили статус-кво – поспособствовал этому Андрей Лях. Впрочем, за 11 минут до окончания основного времени матча полузащитник хозяев Эдуард Лусикян забил и принес победу "Армавиру".

Подопечные Сергея Игнашевича не знают побед уже на протяжении трех матчей: неудачная серия вместила в себя два поражения и одну ничью. Тем не менее, они по-прежнему возглавляют таблицу ФНЛ (51 очко). Следом идут "Ротор" и "Химки" – по 49 баллов). "Армавир" с 27 очками располагается на 12-м месте.