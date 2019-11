Байден лучше собаки: Трамп дал совет Киму

Американский президент Дональд Трамп призывает лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее "заключить сделку" по денуклеаризации. Так глава американской администрации ответил на твит телеведущего Грэма Леджера о том, что в Северной Корее назвали бывшего вице-президента США Джо Байдена "бешеной собакой", которую нужно "забить палкой до смерти, пока не поздно".

Отмечается, что гнев КНДР вызван "оскорблениями" в адрес высшего руководителя страны Ким Чен Ына. Какое именно из высказываний Байдена вызвало такую реакцию, неизвестно.

"Господин председатель, Джо Байден, возможно, сонный и заторможенный, но он не "бешеная собака". На самом деле он несколько лучше, но я — единственный, кто может привести вас туда, где вам надо быть. Вам нужно действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" — написал Трамп.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7