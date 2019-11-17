МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли

Россия никогда не отрицала, что вернет Украине военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, заявили в МИД РФ в воскресенье вечером.

На Смоленской площади напомнили, что еще в июне посольство Украины в Москве было проинформировано о существующих возможностях (в рамках российского законодательства), которые украинская сторона могла бы задействовать для освобождения моряков и кораблей, говорится в сообщении российского МИД, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

В соответствии с достигнутыми договоренностями, три корабля: буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" — будут переданы украинской стороне в предстоящий понедельник, 18 ноября, в определенном месте, которое уже согласовано.

Сейчас корабли в сопровождении российской береговой охраны буксируются из порта Керчь к месту передачи. Навстречу им уже вышли украинские буксиры.