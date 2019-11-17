Чемпионат КХЛ. "Торпедо" в Нижнем Новгороде было сильнее "Витязя"

Очередной матч завершен в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Нижегородское "Торпедо" на домашнем льду переиграло подмосковный "Витязь" – 6:2. При этом волжане после первой половины встречи уступали гостям две шайбы, но сумели перевернуть игру в свою пользу.

Счет ан 5-й минуте открыл Монс, а в середине второго периода Ержабек увеличил отрыв "витязей". На том момент у автозаводцев почти ничего не получалось в атаке. Но после гола Зборовского на 32-й минуте шайбы посыпались в ворота "Витязя" как из ведра и к концу второй 20-минутки хозяева вели 5:2. Отличились Варнаков, Шредер, Баранцев и Шафяров. Последний в третьем периоде установил окончательный счет.