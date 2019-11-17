Из столичного аквапарка эвакуировали людей

Из крупнейшего в Москве аквапарка "Мореон" эвакуировали около двух тысяч человек. Причиной стало анонимное сообщение о минировании, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Аквапарк находится в столичном районе Ясенево. Туда прибыли пожарные и спасатели.

Ранее похожие сообщения поступили в две московские школы, телецентр "Останкино" и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. По словам источника в правоохранительных органах, объекты были проверены соответствующими службами, опасных для жизни предметов обнаружено не было.