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17 ноября 201921:10

Мамаев сыграл первый матч после выхода из колонии. Против "Кранодара"

twitter.com/rostovfc

В Краснодаре прошел товарищеский матч двух клубов российской футбольной премьер-лиги. Во время паузы, связанной с играми национальной сборной, "Краснодар" провел тренировочную встречу против "Ростова". В ней на стороне гостей принял участие бывший игрок "быков" Павел Мамаев, отсидевший срок за хулиганство.

Мамаев вышел на поле в основе "Ростова" и провел в игре 53 минуты, будучи замененным во втором тайме. Немногочисленные фанаты хозяев проводили бывшего игрока своей команды аплодисментами. В матче победу праздновал "Краснодар", единственный гол за который забил Скопинцев – 1:0.

Напомним, что Мамаев был осужден вместе с футболистов "Зенита" Александром Кокориным и еще двумя подельниками за хулиганство и драки, которые спортсмены устроили в Москве прошлой осенью. После выхода из колонии Павел расторг контракт с бывшим клубом и подписал соглашение с "Ростовом". Официальный его дебют в составе последнего ожидается весной.

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