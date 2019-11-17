Евро-2020. Футболисты Англии разгромили команду Косово

Завершился отборочный турнир к футбольному чемпионату Европы в группе "А". Сборные Англии и Чехии досрочно вышли в финальную часть турнира из этого квинтета и играли последний тур в статусе победителей. Родоначальники футбола разгромили команду Косово (4:0), а чехи проиграли в Болгарии – 0:1.

Англичане великолепно прошли отбор, выиграв семь матчей из восьми с общим счетом 36:4. В игре с косоварами команда Гарета Саутгейта вела 1:0 до 79-й минуты, но в концовке забила еще три мяча. Авторами голов стали Уинкс, Кейн, Рэшфорд и Маунт.

В результате Англия завершила групповой турнир, набрав 21 очко. Чехи, для которых поражение в Болгарии принципиально ничего не изменило, стали вторыми (15 очков), футболисты Косово (11) – третьи, Болгария (6) – на 4-м месте, а Черногория (3) замкнула таблицу.