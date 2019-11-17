Формула-1. Ферстаппен выиграл в Сан-Пауло. Два Ferrari устроили аварию

На автодроме имени Жозе Карлуса Пасе в пригороде Сан-Пауло завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Бразилии. Победу праздновал Макс Ферстаппен из команды Red Bull, но гонка запомнилась и грандиозным столкновением двух машин Ferrari.

Незадолго до финиша пилоты итальянской "Скудерии" Себастьян Феттель и Шарль Леклер решили выяснить отношения на трассе. Трудно понять, кто был более виноват, но в итоге обе машины выбыли из борьбы: у болида Леклера было сломано переднее антикрыло и левое колесо, а автомобиль Феттеля потерял заднее колесо и не смог закончить гонку.

Интересно, что еще одна авария будет ждать разбора стюардов и организаторов: чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes во время обгона развернул машину Алекса Албона (Red Bull). Британец в итоге приехал третьим, а пострадавший закончил гонку на 14-м месте. Кажется, что Хэмилтон может лишиться своего призового места.

Пока же спортивные итоги Гран-при Бразилии таковы: Ферстаппен – первый, Пьер Гасли из команды Toro Rosso – второй (это первый подиум француза), Хэмилтон – третий. Напарник Гасли россиянин Даниил Квят также заехал в очковую зону, заняв 10-е место. Кроме двух Ferrari с трассы сошел Mercedes финна Валттери Боттаса.