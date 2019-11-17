Беспорядки в Афинах: полиция применила слезоточивый газ

В воскресенье, 17 ноября, вечером в Афинах полицейский спецназ применил слезоточивый газ для разгона напавших на него анархистов, забрасывавших правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.

В настоящее время в центральном афинском районе Эксархия, где находятся примерно 200 анархистов, сохраняется напряженная обстановка, передает ТАСС.

Как сообщалось, беспорядки в центре Афин начались после прошедшего мирно марша протеста к посольству США в Греции, приуроченного к 46-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного 17 ноября 1973 год войсками хунты "черных полковников".

В этот же день в северной столице Греции — Салониках — также произошли беспорядки после завершения традиционного марша по случаю годовщины восстания студентов. Там анархисты также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и запускали фейерверки, в результате чего загорелись две припаркованных на улице автомашины. В ответ сотрудники полиции применили светошумовые гранаты.