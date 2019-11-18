Даниил Квят: доволен, что получилось обогнать трех соперников

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят после гонки Гран-при Бразилии, где он попал в Топ-10, отметил ряд позитивных моментов относительно своего выступления. В частности, россиянин сказал, что доволен совершенными в Сан-Пауло обгонами.

"Я знал, что придется непросто, учитывая мою 16-ю стартовую позицию, — цитирует Квята официальный сайт его "конюшни". – Что тут скажешь, гонка была тяжелой вплоть до рестарта на последнем круге – я смог обогнать три болида и заработать хотя бы одно очко".

Российский пилот напомнил, что его команда стала единственной из так называемой "средней группы", которая завоевала второй подиум в этом году – напарник Квята Пьер Гасли заехал в Бразилии на 2-е место: "Сегодня мы заработали много очков и вернули себе шестое место в Кубке конструкторов. Это отличное достижение для команды".