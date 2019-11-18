Виталия Дьяченко выиграла турнир WTA в Тайбэе

В то время, как теннисный сезон подходит к своему финишу и готов взять перерыв на полтора месяца до стартов нового года в Австралии, в разных концах планеты проходят небольшие турниры Женской теннисной ассоциации. Победительницей одного из таких состязаний в тайваньском Тайбэе стала россиянка Виталия Дьяченко.

Наша спортсменка, которая сейчас стоит на 108-й позиции в мировом рейтинг-листе, взяла титул на турнире WTA 125K. Дьяченко была "посеяна" в Тайбэе под третьим номером и в финале играла против представительницы Венгрии Тимеа Бабош, у которой был второй номер "посева". Росиянка победила – 6:3, 6:2.