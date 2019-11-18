Гигантские градины обрушились на австралийский Квинсленд

В австралийском Квинсленде выпал град размером с куриное яйцо, разбив множество стекол автомашин, жилых домов и предприятий.

Перед ударом стихии предупреждение о гигантском граде и разрушительных ветрах было выпущено для населенных пунктов от города Гримпи до южной части Брисбена, сообщает РИА Новости. В итоге на юго-востоке Австралии сильный ветер оставил подачи электроэнергии почти 20 тысяч домов.