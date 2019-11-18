Владивосток замело снегом

В ночь на понедельник, 18 ноября, мощный циклон принес во Владивосток почти полторы месячных нормы осадков — выпало 43 миллиметра при месячной норме 31 миллиметр. В некоторых районах города высота снежного покрова достигала 8 сантиметров, на дорогах – гололед и снежный накат.

Из-за дождя и снегопада утром в понедельник движение транспорта во Владивостоке было значительно затруднено, образовались серьезные пробки, сообщает "Интерфакс". Из-за энергоаварий ряд домов остался без света, в аэропорту задерживается вылет десятка авиарейсов, в том числе, международный, отменены около 60 рейсов междугороднего автобусного сообщения.