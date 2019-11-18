США осудили Иран за применение силы в отношении демонстрантов

Белый дом сообщил, что власти США осуждают действия сил безопасности Ирана, направленные против участников акций протеста, и поддерживают народ страны, проводящий мирные демонстрации против режима, который должен защищать его интересы.

Как сообщалось, несколько дней назад в Иране вспыхнули массовые протесты против решения властей повысить цены на бензин, напоминает "Интерфакс". Поступают сообщения о погибших и пострадавших как среди демонстрантом, так и среди сотрудников правоохранительных органов.