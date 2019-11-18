Эво Моралес предупредил о возможной гражданской войне в Боливии

Из-за политического кризиса в Боливии может начаться гражданская война. Об этом заявил бывший президент страны Эво Моралес в интервью агентству ЭФЕ. Он призвал сограждан не допустить такого развития событий.

"Я очень боюсь. Пока мы были у власти, мы объединили город и деревню, восток и запад. А теперь появляются группы, разжигающие насилие, банды… Они проникли даже в университеты и собираются в полувоенные группы", — цитирует Эво Моралеса телеканал "Россия 24".