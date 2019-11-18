Россия возвращает Украине задержанные катера

Россия передаст Украине корабли, задержанные в Керченском проливе, уже сегодня. По информации погрануправления ФСБ России по Крыму, процедура состоится около полудня в нейтральных водах Черного моря.

Причал Керченского морвокзала накануне покинули буксир "Яны Капу", катера "Бердянск" и "Никополь". Их перемещение началось еще вчера. Украинские суда находятся не на ходу. Их сопровождаются катерами Береговой охраны России из порта Керчь, накануне их провели под арками Крымского моста к согласованному месту передачи украинской стороне. Пограничники уточнили, что возврат проходит в рамках договорённости между Киевом и Москвой.

Как ранее сообщили в российском МИДе, наша страна никогда не отрицала того, что намерена вернуть Украине их корабли. В ноябре прошлого года украинские корабли вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе.

Моряков и их суда задержали через несколько часов после начала операции, напоминает телеканал "Россия24". Им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. В этом году они вернулись на родину в рамках обмена пленными между сторонами. На Украине признались, что инцидент в Чёрном море был спланированной провокацией.