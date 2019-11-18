На сайте Минобороны выложили рассекреченные документы о восстании в Словакии в 1944 году

Рассекречены уникальные документы о Словацком национальном восстании в годы Великой Отечественной войны. Каждый желающий может прочитать шифровки, донесения и другие бумаги — Минобороны России опубликовало их на своём сайте к 75-летию этого события.

В одном из документов сообщается, что осенью 1944-го года в Словакии действовали более 40 партизанских отрядов, в них сражались с захватчиками более 4,5 тысяч человек. Также можно ознакомиться с планом операции советских войск по соединению со словацкими военными и партизанами. Национальное восстание осенью 1944-го охватило треть Словакии, напоминает телеканал "Россия 24".