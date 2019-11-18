Государство ужесточит наказание за недолив топлива на бензоколонках

Недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Такие данные приводит Минпромторг и заодно уточняет — недоливают примерно две трети АЗС.

В качестве примера в ведомстве привели результаты проверки, проведённой в Центральном федеральном округе в этом году. Так, при оплате 50 литров топлива бензоколонки недоливали почти треть литра — и это, отмечают в министерстве, систематическое явление.

С нарушениями собираются бороться законодательно, отмечает телеканал "Россия 24". На прошлой неделе Росстандарт внёс в правительство законопроект о штрафах за недолив. Он предлагает минимальное наказание для нарушителей в полмиллиона рублей, а в случае рецидива — уже, по меньшей мере, 2 миллиона.