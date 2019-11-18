ЦИК Белоруссии признал парламентские выборы состоявшимися

Накануне жители страны выбирали депутатов Национального собрания Белоруссии. На их места претендовали 513 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Итоговая явка в палату представителей нижней палаты парламента составила чуть больше 77 процентов.

При этом, больше всего избирателей проголосовало в Могилевской области – 82 процента, самая низкая явка по стране оказалась в Минске – 63 процента. Окончательные итоги выборов ЦИК Белоруссии утвердит на заседании 22 ноября. Тогда же назначат дату первой сессии парламента нового созыва, сообщает телеканал "Россия 24".