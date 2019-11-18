НХЛ. Две шайбы Дака помогли "Чикаго" победить "Баффало"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в минувшую ночь сыграны всего два матча. "Вегас Голден Найтс" на домашнем льду разгромил "Калгари Флеймз" (6:0), а хоккеисты "Чикаго Блэк Хоукс" также у себя дома были сильнее "Баффало Сейбрз" – 4:1. Два гол у "ястребов" забросил канадец Дак.

Именно Дак открыл счет в первом периоде матча в Чикаго. А во втором он же удвоил счет. "Клинки" изо всех сил пытались изменить ход встречи, однако в начале третьего периода Кэйн и Тэйвс сделали преимущество хозяев почти неотыгрываемым – 4:0. Только тогда "Баффало" удалась одна из редких контратак, которую завершил Айкел.