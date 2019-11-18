Мимо сборной. Екатерина Глазырина пропустила два допинг-теста

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не была включена в состав сборной страны на ближайшие по времени международные старты из-за пропуска двух допинг-тестов. Об этом журналистам сообщил источник в Союзе биатлонистов России, знакомый с ситуацией.

Согласно критериям, установленным СБР, Глазырина должна была попасть в сборную команду, которая будет выступать на Кубке IBU, поскольку заняла третье место на национальном отборе в Тюмени. При этом согласно условиям отбора Глазырина и Ирина Старых не претендовали на места на Кубке мира, однако затем Старых была включена в состав основной команды, а Глазырина не попала ни в одну из команд.

Возможной причиной данного решения тренеров стал тот факт, что за последний год спортсменка пропустила два допинг-теста, сообщает News.Ru. Согласно антидопинговым правилам пропуск трех допинг-тестов в течение года считается нарушением, за которым может последовать дисквалификация. Глазырина уже была ранее наказана и в феврале этого года вернулась после двухлетней дисквалификации.