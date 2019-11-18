Бразильские футболисты стали чемпионами юношеского мундиаля

Юношеская сборная Бразилии по футболу завоевала титул чемпиона мира в возрастной категории до 17-ти лет. В финальном матче бразильские юниоры со счетом 2:1 обыграли сверстников из Мексики. Встреча проходила в бразильском городе Гама.

Первый гол в матче был забит лишь по истечении второго тайма – на 66-й минуте счет открыл мексиканец Брайан Гонсалес. Однако бразильцы в заключительную 10-минутку смогли перевернуть ход игры. Сначала Кайо Жорже на 83-й минуте сравнял счет, а уже в добавленное время Лазаро забил победный для Бразилии гол.

Для бразильцев этот титул чемпиона мира стал четвертым. Прежде они завоевывали высшие награды юношеского мундиаля в 1997, 1999 и 2003 годах.

Бронзовыми медалистами чемпионата мира стали футболисты сборной Франции, в матче за третье место обыгравшие Нидерланды (3:1).