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18 ноября 201908:55

На Новом Арбате охранники бара трижды выстрелили в посетителя

Global Look Press

Возбуждено уголовное дело по факту конфликта со стрельбой на Новом Арбате в Москве, передает ТАСС.

По данным полиции, в ночь на воскресенье клиент одного из баров на Новом Арбате отказался платить по счету за еду и напитки. Охранники вывели мужчину на улицу, где в ходе конфликта клиент был ранен, предположительно, из травматического оружия.

Известно, что пострадавшему трижды выстрелили в спину. Он доставлен в институт Склифосовского с диагнозом огнестрельное ранение грудной клетки.

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