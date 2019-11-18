На Новом Арбате охранники бара трижды выстрелили в посетителя

Возбуждено уголовное дело по факту конфликта со стрельбой на Новом Арбате в Москве, передает ТАСС.

По данным полиции, в ночь на воскресенье клиент одного из баров на Новом Арбате отказался платить по счету за еду и напитки. Охранники вывели мужчину на улицу, где в ходе конфликта клиент был ранен, предположительно, из травматического оружия.

Известно, что пострадавшему трижды выстрелили в спину. Он доставлен в институт Склифосовского с диагнозом огнестрельное ранение грудной клетки.