Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах. С соответствующей инициативой выступил "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), сообщает газета "Известия". Общественники предлагают запретить торговлю спиртным после 22 часов.

Сейчас федеральное законодательство позволяет продавать алкоголь до 23 часов. При этом местные власти могут устанавливать в конкретных регионах и более жесткие рамки. Федеральным нормам на данный момент следуют около четверти субъектов Российской Федерации.

В ОНФ надеются, что ужесточение правил позволит снизить количество употребляемого россиянами спиртного, а также позволит сократить количество ДТП и число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, особенно среди молодежи. Документ с предлагаемыми поправками уже разослан в правительство РФ, Госдуму, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, в Минздраве инициативу уже поддержали, а в нижней палате парламента документ еще обсуждается, решения по нему пока нет.