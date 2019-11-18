Даниил Медведев стал пятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев потерял одну позицию в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого вышла в понедельник, 18 ноября. Теперь 23-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP.

Накануне Медведев проиграл три матча на групповом этапе Итогового турнира ATP, и не смог пробиться в плей-офф. Таким образом, в его активе стало 5705 очков. Он пропустил вперед австрийца Доминика Тима – финалиста Итогового турнира (5825), теперь обосновавшегося на четвертой строчке рейтинга.

Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль, в активе которого 9985 очков. Следом за ним располагается серб Новак Джокович (9145) и швейцарец Роджер Федерер (6590). Победивший на Итоговом турнире ATP грек Стефанос Циципас остался на шестом месте (5300).