Россиянки впервые проиграли на чемпионате Европы по керлингу

Женская сборная России по керлингу потерпела первое поражение в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в шведском Хельсингборге. Российских керлингисток обыграла сборная Швейцарии.

Итоговый счет встречи 3:7 в пользу швейцарок. Российскую команду в этом матче представляли скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Прежде россиянки обыграли Эстонию (7:1) и Германию (7:5).

Следующим соперником национальной команды России станет Дания. Матч состоится 18 ноября. После трех туров россиянки занимают в таблице третье место. Впереди них располагаются Шотландия и Швейцария, выигравшие все три сыгранных матча.