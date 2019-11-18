Красноярцы Барсуковы признаны лучшей многодетной семьей в России

В Государственном Кремлёвском дворце прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года-2019". По итогам конкурса первое место досталось семье Барсуковых из Свердловского района Красноярска.

Как сообщает "Вести Красноярск", за победу во всероссийском конкурсе в этом году боролись 353 семей со всей страны. 85 участников выбраны победителями, среди которых оказалась и красноярцы Барсуковы. Они ставшие лучшими в номинации "Многодетная семья".

Отметим, что Алёна и Вадим Барсуковы воспитывают 7 детей, а в ближайшее время ожидают рождения ещё одного ребёнка.