В Калифорнии четыре человека погибли во время стрельбы на семейной вечеринке

По меньшей мере четыре человека погибли, еще шестеро получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных на частный дом в калифорнийском Фресно, сообщает The Fresno Bee.

По предварительным данным, ЧП произошло около шести часов вечера по местному времени в воскресенье, 17 ноября, на Ист-Ламона-авеню. Владельцы дома и их друзья собрались на заднем дворе, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Злоумышленники бесшумно проникли в помещение и открыли ураганный огонь по людям, после чего скрылись.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp