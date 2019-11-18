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18 ноября 201909:41

В Калифорнии четыре человека погибли во время стрельбы на семейной вечеринке

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По меньшей мере четыре человека погибли, еще шестеро получили огнестрельные ранения в результате нападения неизвестных на частный дом в калифорнийском Фресно, сообщает The Fresno Bee.

По предварительным данным, ЧП произошло около шести часов вечера по местному времени в воскресенье, 17 ноября, на Ист-Ламона-авеню. Владельцы дома и их друзья собрались на заднем дворе, чтобы посмотреть по телевизору футбольный матч. Злоумышленники бесшумно проникли в помещение и открыли ураганный огонь по людям, после чего скрылись.

К тому моменту, когда на место прибыли полицейские и медики, четыре человека скончались. Шестерых пострадавших госпитализировали, их состояние варьируется от тяжелого до критического.

Задержать подозреваемых не удалось, район оцеплен полицией. О мотивах нападения ничего не сообщается.

На минувшей неделе на этой же улице злоумышленники расстреляли владельца другого дома.

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