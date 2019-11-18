Теннис. Дьяченко вернулась в Топ-100 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация 18 ноября опубликовала обновленную версию рейтинга, в которой российская теннисистка Виталия Дьяченко значительно улучшила свои позиции. По сравнению с предыдущей версией она отыграла 17 мест.

Теперь 29-летняя уроженка Сочи вошла в число ста лучших теннисисток мира и с 713-ю баллами занимает 91-ю строчку. Повышение в рейтинге стало возможным после ее выступлений на турнире WTA в Тайбэе, где она стала победительницей, в финале обыграв венгерку Тимею Бабош.

Лучшей же россиянкой в рейтинге остается Анастасия Павлюченкова (1560). Помимо нее в Топ-50 также входят россиянки Вероника Кудерметова (1351) и Екатерина Александрова (1325).

Первую тройку по-прежнему составляют те же теннисистки: австралийка Эшли Барти занимает первое место (7851 очко), чешка Каролина Плишкова – второе (5940), а японка Наоми Осака – третье (5496).