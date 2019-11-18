В управление "Яндексом" вмешается Фонд общественных интересов

В пресс-службе "Яндекса" сообщили о решении совета директоров компании изменить структуру управления и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов с частью управленческих функций.

В его совет приглашены представители ряда вузов и неправительственных организаций, с которыми компания уже давно сотрудничает, передает "Интерфакс".

В числе этих вузов: МГУ, СПбГУ, ВШЭ, МФТИ и ИТМО.

Кроме того, в совете фонда будут представлены три независимых директора от РСПП, а также школы управления "Сколково" и Фонда поддержки 57-й школы.

Он сможет выдвигать в совет директоров компании двух своих представителей (из 12-ти).

От "Яндекса" в совет войдут руководители компании: ее сооснователь Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян, а также гендиректор ООО "Яндекс" Елена Бунина.

В письме сотрудникам Волож назвал изменения в управлении "Яндексом" "золотой акцией 2.0".

Он пояснил, что это "сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах "Яндекса", "защитит интересы страны", а также оставит в их руках управление компанией.

Утвердить предложенные изменения акционеры "Яндекса" должны на внеочередном собрании 20 декабря, а чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить владельцы 75 процентов голосующих акций.

Летом 2018 года депутат-единоросс Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, согласно которому иностранное владение в "значимых интернет-ресурсах" было бы ограниченно пределом в 20 процентов.

На этом фоне акции компании начали дешеветь.

В конце октября правительство РФ поддержало этот законопроект, но с рекомендациями, чтобы доля голосующих акций значимых информационных ресурсов, которые находятся в иностранном владении, не превышала 50 процентов минус одна акция.

После этого отзыва правительства акции "Яндекса" стали дорожать.