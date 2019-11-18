Россиянин Грищук выиграл этап Гран-при FIDE

Российский гроссмейстер Александр Грищук стал победителем третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), проходившего в немецком Гамбурге. В финале шахматист из России обыграл Яна-Кшиштофа Дуду из Польши.

Первые две партии между соперниками завершились ничьей, после чего они провели тай-брейк. В последующих двух партиях Грищук обменялся с Дудой победами. И только в еще двух дополнительных партиях победитель был выявлен: в первой из них россиянин взял верх, во второй сыграл вничью и выиграл этап. Общий счет 3,5 – 2,5 в пользу Грищука.

Благодаря этой победе Грищук значительно повысил свои шансы на попадание в турнир претендентов, победитель которого оспорит шахматную корону с действующим ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

Следующий этап Гран-при FIDE состоится в Иерусалиме с 10 по 24 декабря.