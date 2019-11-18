Молодожены устроили стрельбу возле ЗАГСа во Владивостоке

Во Владивостоке молодожены дополнили церемонию бракосочетания стрельбой из автомата и пистолета. Теперь их ждет серьезный разговор с полицейскими и штраф.

На сделанных одним из свидетелей кадрах у ЗАГСа в Первомайском районе города видно, что первым за оружие взялся новоиспеченный супруг.

"Игорь, покажи! Покажи!" — произносит голос за кадром, после чего мужчина стреляет в воздух из автомата Калашникова.

Следом настала очередь невесты: с помощью суженого она сделала несколько выстрелов из пистолета. Последний патрон использовал свидетель на свадьбе.

Церемония бракосочетания получилась запоминающаяся, но воодушевила она только участников, тогда как наблюдателей со стороны напугала. В дело вмешались полицейские — пока что они устанавливают участников действа, с которыми планируют в ближайшее время побеседовать предметно.