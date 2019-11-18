Корпорация "Ромашка": в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

В Иркутской области полицейские пресекли работу финансовой пирамиды под названием "Корпорация "Ромашка". Ее организовала жительница Иркутска, которая создала в одной из социальных сетей закрытую группу, где предлагала сверхвысокие доходы — до 65 процентов годовых.

На эти посулы купились более 40 человек из 14 регионов. В общей сложности они инвестировали в привлекательные сделки свыше 30 миллионов рублей. Однако в итоге просто потеряли деньги. Более того, схема была выстроена таким образом, что на руках у потерпевших не осталось никаких документов, чтобы защитить свои права в суде.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Сейчас организатор пирамиды задержана, ведется расследование, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.