СМИ: Великобритания скрывала убийства мирных афганцев и иракцев

Международный уголовный суд может начать расследование сокрытия Великобританией военных преступлений. Британская армия скрывала убийства мирных жителей в Ираке и Афганистане. Об этом говорится в совместном материале BBC и газеты The Sunday Times.

Журналисты собрали информацию от группы следователей, а также из расследования военной полиции под названием "Операция Нортмур". По данным бывших детективов, власти Соединенного Королевства делали все, чтобы не доводить до суда случаи военных преступлений. Исключениями, как пишут авторы статьи, были лишь те истории, в которых уклониться от суда было уже невозможно.

Преступления скрывали, по данным СМИ, неоднократно. В качестве примера журналисты приводят события 2012 года, когда спецназ убил в Афганистане четырех несовершеннолетних во время чаепития в их доме. Впоследствии их просто объявили участниками движения "Талибан" (запрещено в России). По схожим схемам фальсифицировали и другие случаи убийств и насилия.

Британское правительство и Министерство обороны обвинения отвергли. Там заявили, что все описанные случаи были должным образом расследованы, сообщает телеканал "Россия 24".