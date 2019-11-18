Пьяный посетитель открыл стрельбу по охранникам бара в Архангельске

Посетители архангелогородского бара с трудом разоружили пьяного клиента, который пришел мстить охранникам за то, что его выставили за дверь. Упорное противостояние попало в объектив камеры наблюдения.

Описанные события произошли около половины пятого утра 17 ноября в заведении на Цигломенской улице. Минут за 30 до этого сотрудники ЧОП попросили дошедшего до кондиции посетителя перебраться из-за стойки на улицу. Тот оскорбился, но стены заведения покинул, вернулся же с обрезом в руках. Позже 36-летний мужчина заявил, что нашел оружие на улице.

На кадрах видно, что охранники не сплоховали — отвели ствол в сторону прежде, чем прогремел первый выстрел. Быстро разоружить мстителя у них не получилось, более того, не помогла даже помощь других клиентов. В ходе борьбы мужчина еще раз нажал на курок — по счастью, никто не пострадал, хотя рядом было много людей.

В конце концов подозреваемого в покушении на убийство скрутили и передали полицейским. Как оказалось, ранее он уже был судим за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. Свою вину мужчина признал, особо отметив, что выстрелил случайно, а не намеренно. В ближайшие дни ему изберут меру пресечения.