Глава Toro Rosso Тост: мы довольны Квятом на Гран-при Бразили

Руководитель команды "Формулы-1" Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята на Гран-при Бразилии. Россиянин завершил гонку на десятом месте и принес команде один балл в зачет Кубка конструкторов.

"У Даниила была сложная гонка, но он смог набрать балл. Это было сложно для него на его шинах, ведь потребовалось много времени для достижения идеального рабочего диапазона, — приводит слова Тоста ТАСС. – Если бы не машина безопасности, у него был бы шанс финишировать выше. Тем не менее, мы довольны набранным им баллом, ведь это помогло команде выйти на шестое место Кубка конструкторов".

Напомним, что по итогам 20 этапа "Формулы-1" победу одержал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, второе место занял партнер Квята по Toro Rosso Пьер Гасли, а замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-младший из McLaren.

Перед заключительным этапом турнира Toro Rosso имеет в Кубке конструкторов 83 очка и занимает шестое место. На пятой строчке располагается Renault (91 балл), седьмое место — у Racing Point (67).