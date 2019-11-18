Автобус покатился на людей: погибла женщина

Момент страшной аварии на улице Академика Павлова попал в объектив камеры видеонаблюдения. Все произошло на конечной остановке общественного транспорта. Бабушка с внуком вышли из автобуса и направились к тротуару, но машина вдруг снова начала движение и покатилась прямо на них. Ребенок успел отбежать, а пенсионерка попала под колеса.

В тяжелом состоянии с многочисленными переломами ее доставили в больницу, но спасти пострадавшую врачам не удалось. Как выяснилось позже, автобус не был поставлен на ручной тормоз. Водитель уже задержан и дает показания.