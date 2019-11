Кириленко номинирован на включение в сборную десятилетия Евролиги

Бывший форвард московского ЦСКА и сборной России по баскетболу Андрей Кириленко включен в список претендентов на попадание в символическую команду Евролиги минувшего десятилетия баскетбольной Евролиги. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте турнира.

Всего в список будет включено 50 баскетболистов. Выбор лучших будет определен голосованием тренеров, спортсменов и представителей СМИ – оно стартует в 2020 году. Ранее в список номинантов был включен еще один россиянин – игрок "Химок" Алексей Швед.

Electric, athletic and dominant at both ends of the court.



Welcome to the new All-Decade nominee, Andrei Kirilenko 👀#EuroLeague20 pic.twitter.com/0t57lh9YyE